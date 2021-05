Silvia Chávez y Cristina Gómez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 20 de mayo de 2021, p. 30

Andrés, de 72 años, el presunto feminicida serial detenido el lunes en su domicilio en Atizapán de Zaragoza, estado de México, era conocido como El Chino por sus vecinos; varios de ellos, principalmente las mujeres, aseguran que preferían no acercarse a él porque su personalidad las incomodaba.

No me gustaba hablar con él. No sé, me veía en forma extraña , relató una de las habitantes de la colonia Lomas de San Miguel. Ahí se encuentra el inmueble propiedad del sujeto, donde realiza pesquisas la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El hombre vivía sólo en el número 22 de la calle Margaritas y arrendaba un local comercial a un médico. Fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia y se dedicaba a gestionar servicios para la comunidad.

Hace tres días personal de la FGJEM llegó a la casa de Andrés para realizar un cateo y en el sótano encontró el cuerpo desmembrado de una mujer, otros restos humanos, credenciales de elector, ropa, calzado y bolsos, además de libretas con varios nombres, videos y maquillaje.

Las hermanas de Martha Andrade Dorantes, de 33 años de edad, quien desapareció el 2 de diciembre de 2017 en esta zona, se acercaron para preguntar a los policías si alguno de los hallazgos tenía que ver con su pariente, a lo cual les respondieron que se harán análisis para dar información a los ciudadanos.