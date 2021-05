Eviel Pérez Magaña, dirigente estatal del PRI, condenó los hechos y demandó a las autoridades dar con los autores materiales e intelectuales de la agresión. No podemos permitir en Oaxaca estos actos . Refirió que Jairo Hernández se perfila como puntero en esa localidad y consideró que el aspirante ha pisado algunos callos de intereses oscuros . Pidió que sea el pueblo el que elija sus autoridades y no la violencia.

Los inconformes acusaron a la alcaldesa Guadalupe Ramírez y a su esposo, el ex munícipe Arturo Hernández, de alentar diferencias políticas y polarizar a los ciudadanos, lo que derivó en violencia política.

Tres otomíes fallecieron y dos resultaron con heridas que requirieron hospitalización. En protesta, decenas de pobladores acudieron a la alcaldía para exigir que la policía buscara a los responsables de los crímenes, pero al no haber respuesta rompieron cristales y pintaron paredes del inmueble.

En Puebla, cinco personas que se encontraban en una vulcanizadora del barrio de Xochimilco, municipio de Pahuatlán, iniciaron una discusión sobre temas electorales. El alegato subió de tono cuando se fueron sumando más ciudadanos, al grado que algunos, aún no identificados, sacaron armas y dispararon contra quienes disentían.

En Nayarit, la dirigencia estatal de MC informó que el martes unos 12 hombres armados secuestraron a Milton Martínez, candidato a regidor por la quinta demarcación en el municipio de Bahía de Banderas, y a uno de sus hermanos. Los agresores los trasladaron a Tepic, donde los torturaron.

Cerca de las 10 de la noche del martes trascendió que el político y su hermano habían sido localizados con vida en el poblado del Armadillo, en Tepic, desde donde fueron trasladados a la FGE.

Ivideliza Reyes Hernández, dirigente estatal de MC y candidata a la alcaldía de Tepic, señaló: Están golpeados, traen mordeduras de perros. Lo hicieron para torturarlos , expresó. El aspirante y su familiar se encuentran en un hospital y cuentan con custodia.

Piden protección en Chihuahua

Seis candidatos a cargos de elección popular en Chihuahua solicitaron seguridad personal ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) porque consideran que corren peligro. Aunque el IEE no ha dado los nombres de los que pidieron escoltas, mencionó que tramitó la petición ante los tres niveles de gobierno.

Entre los solicitantes se encuentra el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Armado Cabada Alvídrez, aspirante de Morena a diputado plurinominal, así como los candidatos al gobierno del estado Alejandro Díaz Villalobos, del partido Fuerza por México, y Brenda Ríos Prieto, del Verde Ecologista de México, quien la semana pasada denunció amenazas de un diputado local y de la dirigente estatal del PVEM, María Ávila Serna.

Un cavernícola no puede gobernar: Lupita Jones

En Baja California, el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura, Jorge Hank Rhon, intentó ayer minimizar el escándalo que provocó en medios y en redes sociales la noche del martes, cuando un periodista le preguntó si invitaría a su campaña a la candidata de la alianza Va por Baja California (PRI y PAN), Guadalupe Jones Garay, y respondió: No, yo no quiero basura .

Fue sin afán de ofender a nadie , dijo Hank Rhon y recordó que fue la propia ex Miss Universo la que en días pasados hizo al ex priísta un llamado para que se uniera a su proyecto y deje de sumar basura , en alusión a quienes se adhieren a la campaña del PES.

Lupita Jones reviró ayer: Un cavernícola como ese no puede gobernar nuestro estado .

En Mexicali, la alianza Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PRD) presentó un recurso ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California y la junta local del Instituto Nacional Electoral para que se retire el registro a Hank Rhon por incurrir de manera grave en violencia política en razón de género .

En un boletín, Morena expuso que su solicitud está basada en que “Hank Rhon incurrió en violencia política de género cuando sus seguidores le manifestaron que supuestamente iba arriba en las encuestas respecto a la candidata de Morena a la gubernatura, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Su respuesta fue: ‘¿Cómo que arriba de Marina? No jueguen, no la amuelen, estoy casado. Luego tengo 23 hijos, no, no’”.

Su respuesta fue festejada con gritos y risas de sus simpatizantes.

Patricia Méndez / La Jornada de Oriente; Mireya Cuéllar y Juan Pablo Guerra / La Jornada Baja California; Antonio Heras, Jorge A. Pérez Alfonso, Rubén Villalpando, Myriam Navarro y Javier Santos, corresponsales