Además debía sujetarse a criterios para otorgar descuentos, lo cual no permitía a Pemex ofrecer descuentos regionales, cuando a otras empresas sí se les ofrece.

Las modificaciones publicadas ayer en el DOF no forman parte del cambio a los artículos de la Ley de Hidrocarburos que fueron impugnados por varias empresas y que dos jueces de circuito suspendieron en forma definitiva hasta que un tribunal superior se pronuncie sobre su legalidad.

Pemex, también estaba obligado a publicar en un portal electrónico, de forma adelantada, los precios de venta, descuentos y condiciones comerciales, lo cual otorgaba ventaja a sus competidores.

Informes oficiales dan cuenta de la participación de los particulares en todos los eslabones de la cadena productiva del sector, lo que ha traído consigo que Pemex haya sido desplazado y no tenga un poder dominante en el sector energético, comentaron analistas del sector energético.

Información de la CRE y de la Secretaría de Energía (Sener) precisa que a marzo de 2021 hay 23 mil 134 permisos, de los cuales 99 por ciento corresponden a particulares y sólo uno por ciento a Pemex, lo cual demuestra que hay una mayor participación de agentes económicos en el mercado nacional.

Por otro lado, entre 2017 y 2019, Pemex perdió un volumen de ventas de gasolinas y diésel por 59.4 mil y 50 mil barriles por día, respectivamente, en las regiones norte, noroeste, Golfo y centro del país.

Los más recientes informes de Pemex precisan que, al cierre de marzo pasado, 3 mil 289 estaciones de servicio operan con marcas distintas a Pemex y son suministradas por importación directa o por Pemex. Otras 7 mil 205 operaban bajo la franquicia de Pemex , cifra 10.9 por ciento inferior a las 8 mil 84 registradas al 31 de marzo de 2020.

Ramsés Alejandro Pech Razo, especialista en temas energéticos señaló que este cambio no afecta en lo particular a personas físicas o morales en su negocio. Sólo que ahora el mercado debe fijar cada precio. Al no haber valores de referencia, como era obligado Pemex a colocar en forma diaria, semanal o periódica los precios de venta, los particulares tendrán que fijar sus precios de acuerdo con sus costos.