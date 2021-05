Pese a los episodios de volatilidad de inicios de este año y de gran parte del pasado, datos de la Consar indican que en el último año las Afores han entregado a los trabajadores plusvalías por 629 mil 628 millones de pesos, cifra sin precedente para un periodo similar.

Cabe aclarar que las plusvalías son ganancias que no se concretan hasta que el trabajador retira el dinero de su Afore, es decir, cuando llegue su etapa de retiro laboral, o bien, en caso de que decida acceder a parte de éste al quedarse sin empleo.

Con las minusvalías pasa lo mismo, dichas pérdidas no son sólidas hasta que el dinero no se retire, por lo cual, no es recomendable cambiarse de Afore cuando exista volatilidad en los mercados financieros, dado que se corre el riesgo de tomar números negativos.

Las Afore invierten el dinero de los trabajadores en vehículos financieros a largo plazo con miras a que cuando haya periodos de volatilidad y se registren pérdidas, se tenga el tiempo suficiente para recuperar el terreno cedido.