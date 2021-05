Sobre el incremento en la recaudación agregó: estamos hablando de más de 200 mil millones, en términos cuantitativos, el incremento real es de 8.2 por ciento.

Ante la pregunta: ¿preocupa el tema de la inflación? , López Obrador puntualizó: “Sí, eso es lo único que tenemos que cuidar, la inflación, eso es lo único, porque se está calentando la economía.

Tengo la confianza de que en esta materia actúa el Banco de México, les diría que es su función principal: controlar la inflación. Entonces, ellos han llevado a cabo una política adecuada en cuanto a control de tasas de interés. Están actuando bien y tenemos confianza de que vamos a seguir manteniendo equilibrios macroeconómicos y al mismo tiempo impulsando el desarrollo y el bienestar del pueblo.

Sin embargo, destacó que el banco central tendrá que explicar porqué no hubo remanentes en el presente año: “ni siquiera he comentado que no nos dieron remanentes ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaria. Ya se habían hecho cuentas de que íbamos a recibir un remanente. Tenemos una reserva de más de 190 mil millones de dólares, o sea, ha crecido mucho la reserva y al final no hubo remanentes.