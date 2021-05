De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 20 de mayo de 2021, p. a11

El futbolista mexicano Andrés Guardado, de 34 años de edad y quien actualmente milita en el Real Betis, de la Liga de España, aseguró que cada vez ve más cercano el momento de su retiro como profesional.

“Está claro que estoy más pa’ allá que pa’ acá, en los últimos años mi carrera. No es un secreto, eso lo dice mi edad, pero es verdad que tengo ese objetivo muy claro de jugar un Mundial más, no lo he escondido nunca.

Que mis piernas, mi nivel y el entrenador cuente conmigo es otra cosa, pero de que voy a pelear por estar ahí no lo pongo en duda , señaló el también seleccionado nacional, quien lleva 14 temporadas en el futbol europeo, ayer en una conferencia de prensa.

Luego de salir del Atlas, el Principito llegó al futbol español en julio de 2007 para integrarse a La Coruña, donde jugó cinco temporadas, en las que descendió y ascendió a la Primera División.

Posteriormente, en 2012, fichó con el Valencia, y en 2014 migró al futbol alemán para unirse al Bayer Leverkusen. Ese mismo año, después de una destacada actuación con la selección mexicana en el Mundial de Brasil, llegó a la Liga de Holanda, donde se consolidó como referente del PSV Eindhoven.