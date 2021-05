Ap y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 20 de mayo de 2021, p. a11

Emilia, Italia., Juventus dio al menos algo de lustre a una campaña decepcionante, al imponerse 2-1 sobre el Atalanta para extender su récord con la conquista de su título 14 en la Copa Italia.

Dejan Kulusevski y Federico Chiesa anotaron por la Juve. Ruslan Malinovskyi empató provisionalmente por el Atalanta poco antes del medio tiempo.

Hubo aficionados que pudieron festejar la coronación de la Vecchia Signora. Aproximadamente 4 mil 300 espectadores lograron ingresar, luego de que el gobierno dio su visto bueno para que el graderío del estadio Mapei en Reggio Amilia se ocupara al 20 por ciento.

Fue el segundo trofeo de Andrea Pirlo en su primera campaña como entrenador juventino. En enero conquistó la Supercopa de Italia.

Sin embargo, con Pirlo concluyó un reinado de nueve años de la Juve en la Serie A. El Inter se coronó, y Juventus está además en peligro de finalizar por debajo de los cuatro primeros, con lo que quedaría fuera de la Liga de Campeones.

Esta Copa es un poco de oxígeno para su técnico, Andrea Pirlo, muy criticado durante toda la campaña por los malos resultados del equipo.

Ha sido un gran partido entre dos buenos equipos que han luchado hasta el final , se felicitó Pirlo, quien se mostró dispuesto a seguir la próxima temporada.