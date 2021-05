La candidatura fue propuesta por Socorro Suárez Lafuente, catedrática y miembro del Grupo de Investigación TransLIT de la Universidad de Oviedo, y superó las votaciones después de varios intentos en los que luchó con otras propuestas. Pero finalmente fue Steinem, nacida en Toledo (Ohio, Estados Unidos) el 25 de marzo de 1934, la elegida por su larga trayectoria de activista y su obra literaria y periodística, alimentada por los testimonios, muchas veces desgarradores de la lucha por la igualdad de las mujeres.

Steinem se estableció en Nueva York en 1960 y empezó a trabajar para la revista Help! En 1968, después de haber laborado en el Playboy Club de Nueva York para escribir una exclusiva sobre las condiciones laborales y salariales de estas mujeres, colaboró en la fundación de New York Magazine. Como periodista independiente escribió para Esquire y The New York Times Magazine, entre otras publicaciones.

Así como con sus artículos y trabajos periodísticos, realizó militancia feminista con su participación en distintos foros y en la fundación de organizaciones de mujeres, como el National Women’s Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, la Women’s Action Alliance, el Women and AIDS Fund y el Women’s Media Center.

En su faceta de activista, Steinem es considerada una de las figuras más significativas e icónicas del movimiento por los derechos de la mujer, ha destacado en su lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así como contra la pena de muerte, la mutilación genital femenina y el maltrato infantil.

Este ha sido el segundo de los ocho p≠remios Princesa de Asturias que se conceden este año, y que compartirá con la artista Marina Abramovic, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, a la espera que los fallos en los próximas semanas de los correspondientes a Ciencias Sociales, Deportes, Letras, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica y Concordia.