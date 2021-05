C

ercano el final de la campaña del medio término, la oposición al gobierno que pretende cambiar el caduco régimen dispara toda su artillería. Y ahí van intelectuales, opinócratas, locutores y medios de comunicación afines al desacreditado modelo de acumulación, unificando sus ideas para prevalecer contra viento y marea. Sienten que esta puede ser ocasión propicia para afectar la línea de flotación de su enemigo jurado. Le han clavado una serie de banderillas a cada paso de estos conflictivos días. No han sido, ni de cerca, los antídotos necesarios para nulificarlo. Pero no abandonan el campo de la cerrada disputa. Tienen, aunque sea de manera por demás repetitiva, armas suficientes en su arsenal. Cada vez encuentran clavos de donde cogerse para sostener su lucha que, por lo demás, juzgan desigual.