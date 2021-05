Sorprendido por el desenlace, algún comentarista imparcial dirá que el pluma sabía a lo que se exponía. Pero algún otro irá más allá del hecho en sí , y se quedará pensando en lo que dicen que gritaba el pluma cuando la policía lo llevó detenido: lo que no me mata me fortalece .

Lo cierto es que ya entonces, Colombia era el tercer receptor de la ayuda militar estadunidense, después del enclave militar que Tel Aviv administra en Palestina, y de Egipto. Ayuda que en algunas especialidades se transfiere a Bogotá, habiendo merecido por ello el agradecimiento del viceministro de Defensa de Uribe, Sergio Jaramillo, al decir que los mercenarios israelíes eran “…como sicoanalistas para nosotros: nos plantean temas en los cuales no habíamos pensado, nos ayudan a percibir los problemas que no habíamos percibido hasta ahora” ( Ynet News, 10/8/07).

Algo similar acontece en cada ocasión que Tel Aviv distrae la atención pública de sus problemas, desencadenando masacres y bombardeos sobre los palestinos. Ocasiones en que nuestro ecuánime historiador suele explicar con el acartonado lenguaje de la CIA para dar cuenta de tan desigual combate: terrorismo , guerra , conflicto , Hamas , túneles , Irán , cohetes … O bien, expresiones hipócritas como el derecho a existir o a defenderse .

Cuando hay fenómenos semejantes, la analogía con otros del mismo tipo no necesariamente será arbitraria, pues cuenta con la fuerza explicativa de la inferencia histórica. Y en este sentido, los pueblos de Colombia y Palestina, sometidos al martirio causado por gobiernos subrogantes de Washington, guardan muchas analogías.

El padecimiento de los colombianos se remonta a 1830, cuando los ideales de independencia quedaron a merced de las oligarquías antibolivarianas. Y el de los palestinos arranca en 1948, cuando para lavar su complejo de culpa y complicidad con el exterminio de los nazis, la comunidad internacional exportó a Medio Oriente la mal llamada cuestión judía .

Cerremos con algo de optimismo. ¿Quién está destinado a ganar en la lucha del débil contra el fuerte? En días pasados, un par de altos ex oficiales israelíes admitieron en entrevista con Hebrew Channel 13 que la ocupación había fracasado en el enfrentamiento actual con la resistencia palestina.