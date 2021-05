E

l futuro no está diseñado. Como sucedió con el triunfo de la Unidad Popular y Salvador Allende, ni los más optimistas pensaban en una derrota tan aplastante de la derecha. El desconcierto en sus filas equivale al sufrido la noche del 4 de septiembre de 1970. Nada que celebrar, miedo y mucho que conspirar. Sus convencionistas no alcanzan el tercio necesario para imponer su ruta. La debacle se proyecta en las elecciones a gobernadores, alcaldes y concejales. Pero hay que estar alertas, la derecha no duerme, ni se desanima, sólo cambia su hoja de ruta. La abstención supera 60 por ciento en todas las elecciones. En ese contexto, la emergencia de pactos espurios, presiones y ruidos de sables pueden convertirse en noticias permanentes, buscando un cortocircuito en los trabajos de la convención.

La derecha se juega mucho y, ya sabemos, cuando pierden elecciones se dan a la tarea de conspirar para recuperar su poder. Sedición golpista y renuncia al discurso democrático. Debemos recordar que la convocatoria a la convención fue arrancada por la fuerza, producto de la rebelión popular que tiene movilizado a Chile desde el 18 de octubre de 2019 y se proyecta hasta nuestros días. Igualmente, es un aviso para los acólitos del proyecto de gobernabilidad neoliberal. Sus defensores no tardaron en reaccionar. El 15 de noviembre de 2019 firmaron el pacto por la paz y una nueva constitución, y en diciembre avalaron una reforma constitucional para garantizar la continuidad del modelo. En este amaño, participaron todos los partidos políticos, salvo el PCCH y el partido Humanista. Por consiguiente, hay que ser prudentes, los mismos que hoy ganan y pueden formar una mayoría de cambio, Apruebo Dignidad, la segunda lista más votada, con 28 constituyentes, tiene en sus filas a nueve representantes de Revolución Democrática y seis de Convergencia social, ambos partidos, junto con Sebastián Piñera, firmaron el pacto de la traición. En esta coalición, el Partido Comunista aporta siete y el resto se distribuye entre independientes, comunes y el frente regionalista verde. Algo similar ocurre con la candidatura de la ex Concertación: Apruebo. De sus 25 representantes, el Partido Demócrata Cristiano es el gran derrotado, sólo obtuvo dos representantes; tampoco salió mejor parado el Partido Por la Democracia, de Ricardo Lagos, que se deberá conformar con tres constituyentes, el Partido Radical obtuvo uno y el gran vencedor de la coalición ha sido el Partido Socialista con 15 asambleístas, tres obtuvo el Partido Liberal y uno fue a parar a los independientes de la candidatura. Todos han sido cómplices y ejecutores de las políticas neoliberales, la militarización del Wallmapu y criminalización del pueblo mapuche. Sus nombres están asociados a las políticas de corrupción, hambre y exclusión social. El resto de constituyentes, 65, hasta completar los 155, si descontamos los 17 que corresponden a los pueblos originarios, se reparten en candidaturas de independientes, ellos son la gran incógnita del proceso.