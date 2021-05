Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de mayo de 2021, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene que emitir una resolución clara y sin ambigüedades respecto al caso Tamaulipas y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Sostuvo que el gobierno de México cuenta con autoridad moral y política, por lo que en este asunto, como en todos, cada quien debe asumir su responsabilidad, y el Poder Judicial tiene que resolver con claridad. Nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley; con claridad, no a lo leguleyo .

Mientras hay una definición de los ministros, subrayó que su gobierno no encubre a nadie, no será rehén de otros países y tampoco quiere que se siga manteniendo la idea de que aquí se protege a delincuentes.