Miércoles 19 de mayo de 2021, p. 24

Buenos Aires., En el contexto de una fuerte ofensiva de la alianza derechista opositora Cambiemos contra la reforma al Ministerio Púlico Fiscal se produjo el insólito pedido de asilo a Uruguay del abogado Fabián Rodríguez Simón (Pepín), uno de los más importantes responsables de la creación de la mesa judicial cuyo objetivo fue perseguir a opositores políticos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Rodríguez fue citado para una indagatoria sobre las irregularidades cometidas durante la gestión de Macri, en relación con investigaciones sobre irregularidades y las continuas visitas al ex presidente de magistrados que debían decidir en varias de causas contra ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluida la ex mandataria y su familia.