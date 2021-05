Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de mayo de 2021, p. 19

Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE), negó que exista un conflicto con Estados Unidos y Canadá sobre el clima de inversión que existe en México, sobre todo en materia energética, tema abordado en la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, a un año de la creación del pacto.

“EU y Canadá no hicieron un señalamiento per se del clima de inversión, sino que al presentarse el tema de electricidad y energía, fue tratado de manera general”, señaló la funcionaria en conferencia remota al término de la reunión.

El lunes, Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, informó que expresó a Clouthier sus inquietudes en temas agrícolas y de inversión energética; mientras su contraparte canadiense, Mary Ng, manifestó su preocupación sobre el clima de inversión en los sectores minero y de energía.

En respuesta, este martes Clouthier aseguró que lo único que surgió en una conversación frontal y cordial fue el señalamiento sobre la demanda de una empresa energética estadunidense (de la cual no reveló el nombre), ante lo cual México se comprometió investigar los detalles y plantearlo ante la Secretaría de Energía y Pemex.

En este sentido, aseguró que la disputa entre Goldman Sachs y la Comisión Federal de Electricidad, por un grupo de empresas que reclaman 100 millones de dólares a México por supuestamente no proteger inversiones, no fueron parte de la discusión.