Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de mayo de 2021, p. a11

La final de la Liga Mx Femenil entre Tigrillas y Chivas luce desnivelada, podemos pensar que las regiomontanas acarician el tetracampeonato después de eliminar al Monterrey , señala Armando Magaña, dirigente de la amateur Liga Mayor Femenil, quien clama: ¡Tienen que detener a Stephany Mayor! , la jugadora más brillante del plantel felino.

La Federación Mexicana de Futbol definió fechas y horarios para la final del Guardianes 2021. La ida será el lunes 24 en el estadio del Guadalajara a las 21 horas, y la vuelta se fijó para el lunes 31 en el estadio Universitario a las 19 horas, donde las dirigidas por Roberto Medina aspiran a refrendar el cetro ante su público. Tigres es base del Tri que sostendrá un choque amistoso ante Japón el 13 de junio.

Tigres es el equipo que mejor está jugando, me parece que Chivas no va a ser un buen rival, sin embargo, también es la ocasión para que el entrenador rojiblanco (Édgar Mejía) dé el do de pecho... o el do menor si cae estrepitosamente , apunta Magaña, quien criticó el partido entre rojiblancas y el Atlas: fue aburrido, indigno de una semifinal, con demasiados golpes, roces y reclamos .

Las del Rebaño vencieron y se sacaron la rifa del tigre, ahora van ante las campeonas casi en calidad de víctimas. “Chivas tiene que hacer una planeación meticulosa con base en las característica del adversario, hay tiempo suficiente para trabajar. Que se preocupe por cortar circuitos entre ese tridente que tiene Tigres: Stephany, Liliana Mercado y Nancy Antonio, al que se suma Katty Martínez.