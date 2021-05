Al margen del dictamen, el técnico de los Wolves, Nuno Espírito Santo, advirtió que aunque el ex jugador americanista reciba el alta médica, no le dará minutos en el cierre de la presente temporada, pues consideró que debe mantenerse todavía en observación antes de pensar en su regreso a las canchas, luego de casi 6 meses de inactividad.

“En el caso de Raúl, si está, participa desde la concentración porque está apto para jugar, o tiene sus vacaciones de final de temporada con el Wolverhampton. En este momento vamos a iniciar una competencia oficial y no tiene demasiado sentido que él esté con nosotros porque debe tener sus vacaciones y empezar una buena pretemporada.

El atacante sufrió una fractura de cráneo el pasado 29 de noviembre tras un fuerte choque de cabezas con David Luiz, del Arsenal, y aún se encuentra en proceso de rehabilitación, por lo cual, está en duda su participación en los siguientes duelos amistosos ante Islandia y Honduras, así como en el Final Four de la Nations League y la Copa Oro.

“Tenemos que marcar muchas casillas, hay muchas cosas que debemos mirar y decidir después. Tiene que hacer una resonancia magnética, un escáner, pruebas sicológicas, tiene que empezar a impactar el balón con la cabeza.

Aún hay muchos puntos que debemos considerar antes de decidir sobre Raúl. Pero cuando tengamos toda la información nos sentaremos y estudiaremos detenidamente qué hacer y cómo hacerlo , agregó.

Por otro lado, Martino indicó que aunque Javier Chicharito Hernández no aparece en la convocatoria para los citados duelos de preparación y el Final Four, no está descartado para jugar con el Tri en el próximo verano.

“Javier no está en la lista porque optamos por otros delanteros, pero eso no significa que en otro momento no pueda ser convocado. Respecto de los conflictos que los puedan alejar de la selección, en ningún caso va a ser un tema que yo explique públicamente.

Intentamos ser lo más imparcial posible con todos los jugadores, tratar a todos de la misma manera, si en algún momento alguien se pudo haber sentido desplazado, lamento que lo haya entendido de esa forma, no es nuestra intención , apuntó.

Asimismo, el Tata reconoció que la lista de convocados para dichos encuentros sufrirá cambios, debido a que algunos elementos participarán con la selección mexicana Sub-23, que dirige Jaime Lozano, en los próximos Juegos Olímpicos.

La lista se va modificar seguramente y van a aparecer otros jugadores que hoy por hoy no están. Es un tema que seguimos charlando, Jaime es quien lo va a definir, en función a las reuniones que tenemos para que nos puedan prestar futbolistas. No es un tema que esté terminado , indicó.

Los 40 jugadores seleccionados para dichos duelos se concentrarán a partir de hoy en el Centro de Alto Rendimiento, y el próximo lunes viajarán a Dallas, sede del amistoso del 29 de mayo contra Islandia, para después seguir con la gira por Estados Unidos.

En tanto, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció ayer que el Tri se medirá a Nigeria el 3 de julio, previo a la Copa Oro.