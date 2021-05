Con su actitud, expusieron, demostró que aún hay servidores públicos honestos, lo cual debería llevar no sólo a un reconocimiento a su labor, sino recompensarlo económicamente y con un mejor cargo .

▲ El policía primero de la PBI Mario Hernández recibió la felicitación de sus superiores y de miles de cibernautas por su acción. Foto SSC

Al levantarlo para identificar los datos del beneficiario o emisor, se percató que se trataba de un cheque bancario por cobrar 40 millones de pesos, por lo que lo reportó de inmediato a sus superiores, quienes acudieron al lugar.

Cuando llegaron, les mostré el cheque y me ayudaron a buscar la ubicación de la empresa que lo giró , y se dirigieron a la avenida Horacio, en la colonia Polanco segunda sección, para realizar la entrega.

Al llegar a las instalaciones, se entrevistó con el gerente de seguridad, quien le agradeció su honradez y el tiempo dedicado para devolver el documento, el cual fue resguardado por el Departamento de Finanzas del consorcio.