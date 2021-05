Esa es la democracia que defiende Almagro. Ese es, claramente, el padrino que le viene bien a Adrián de la Garza.Quien lea el programa del regiomontano se enterará de que su asunto son los bussines, no una sociedad democrática, de la que no tiene ni la más mínima idea. ¿Alguien sabe algo acerca de la participación de De la Garza en luchas democráticas que tuvimos que pasar ?

Almagro estuvo involucrado en el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Y todos lo oímos respaldar al titerillo Juan Guaidó. La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas, dijo a Almagro, cuando fue relegido con el apoyo de EU: usted es muestra del triunfo de la conducción parcial de la OEA, de un secretario general que actúa como otro Estado miembro y no como un facilitador. Un secretario general que no cree en la relección e hizo todo lo posible por relegirse usando nuestros recursos para lograrlo. Muy lamentable su relección, señor secretario general .

La democracia es un proyecto incumplido con dos siglos y medio de existencia. En los hechos: ¿existe la soberanía del pueblo? ¿Hay en alguna parte un gobierno del pueblo? ¿Existe el gobierno para el pueblo? ¿Hay en un algún lado un gobierno con el pueblo? La democracia aún debe ser construida. La democracia es una promesa histórica que no le hace falta al capital, en lo absoluto, y no es extraño que el neoliberalismo haya procurado hundirla porque, tomada en serio, le resulta amenazante. De lo que habla el capital no es de democracia, sino de una idea cicatera de la libertad, que entiende como libertad de los individuos y de los mercados en pareja indisoluble, es decir, consumidores y ganancias monetarias. Imaginar un sociedad en la que pueda darse respuesta afirmativa a las interrogantes arriba señaladas, es una sociedad de la que el capital no quiere saber nada. Bajo el neoliberalismo la democracia es una mentira total que apuesta a reducirla a su mínima expresión, como contar votos corrompidos comprados con tarjetas de promesa de pago.

Las sociedades de nuestros días se hallan trincadas por el orden neoliberal que profundizó su dominio mediante el empobrecimiento de los más y les hizo creer que su estado subhumano es responsabilidad de ellos mismos, no un atraco del capital. El programa de la izquierda tiene que ser un camino de emancipación para sacudirse esa situación brutal y esa mentira escandalosa. El pueblo no va a encontrar ese camino en el triunvirato PAN-PRI-PRD, su coalición en Va por México y su patrón Claudio X. González, sencillamente porque fueron los eficaces colaboradores, todos a una, en la creación del orden neoliberal de México y sus bárbaras consecuencias sobre las mayorías hiperexplotadas.

Es preciso seguir un camino de creación institucional donde se anuden los planos de los intereses individuales con los comunitarios y los sociales, para establecer políticas de Estado que puedan zafarse al máximo posible de las decisiones que hoy se toman corporativa e internacionalmente, dejando espacio sólo a los socios de la globalización neoliberal. De la Garza es un peón en esas decisiones.