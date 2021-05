La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que analice el fondo de la controversia constitucional sobre el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y defina si éste es procedente o no.

Para la FGR, el desechamiento del ministro González no entró al fondo del asunto, sólo rechazó el recurso del Legislativo estatal porque el acto que reclamaba, que era la votación de la Cámara de Diputados a favor del desafuero, no invadió su esfera de competencias.

En su acuerdo, el ministro simplemente señaló: se estima que no existe afectación en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo promovente (el de Tamaulipas), pues para resentir un agravio era indispensable que se hubiera obstaculizado el ejercicio de su ámbito competencial o que éste se viera mermado .

Con ello, el ministro no definió si el mandatario estatal está o no desaforado, por lo que ahora la FGR solicita que la SCJN sí acepte la controversia y entre al fondo del asunto, para definir si puede o no arrestar a García Cabeza de Vaca.

A su vez, el director jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, insistió en rueda de prensa junto al líder panista, Marko Cortés, y de los coordinadores de este partido en la Cámara de Diputados y de Senadores, que la última definición sobre el proceso de desafuero contra el gobernador la tiene el Congreso local, al haber rendido protesta en su encargo ante este órgano.