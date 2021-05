Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 18 de mayo de 2021, p. 4

Estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido, que no se compren los votos; el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así respondió a las posturas de denuncia en su contra, de su oposición política.

“Somos libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir. Y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos, y no tenemos nada –en México– qué esconder, ni nada de qué avergonzarnos.”

En Torreón, Coahuila, durante su conferencia de prensa matutina consideró normal lo que ocurre en materia electoral. “Estamos en víspera de las elecciones y desde luego que se está hablando del tema, esto es normal, no sólo se presenta este fenómeno en México, sino en otros países; cada vez que hay elecciones hay efervescencia política.