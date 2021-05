E

l presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Fiscalía General de la República puede proceder judicialmente contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahora mismo, ya que no tiene fuero. En sentido opuesto, su abogado defensor, Alonso Aguilar Zinser, dijo que conserva el fuero, pero cuando termine su sexenio, el próximo año, podría dar comienzo el proceso por los delitos que se le atribuyen. (No precisó si le gustaría en la mañana o en la tarde). El 30 de abril la Cámara de Diputados federal declaró procedente el desafuero del gobernador, pero los diputados de la Legislatura de Tamaulipas argumentaron que la última palabra correspondía a ellos y presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue desechada por el ministro Luis González Alcántara. El Presidente remarcó que el panista no tiene fuero, porque cuando hay una controversia es la SCJN el tribunal que decide, entonces no hay ninguna otra instancia , por lo que si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero y que no procede, digamos la solicitud de amparo del Congreso local, ya es la fiscalía la que va a actuar . Sin embargo, el ministro Alcántara dejó en su fallo una laguna más ancha que la de Catemaco, que es aprovechada por la defensa. Son esas decisiones de los ministros que mueven a los malos pensamientos. Por su parte, la ex ministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que para ella García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero, pero admitió que la Suprema Corte dejó un vació interpretativo. La defensa trata de patear el bote para adelante con el fin de sacar a su cliente del atolladero con la nueva Cámara de Diputados que será electa en junio, suponiendo que Morena no tendrá mayoría. La falta de reflejos del fiscal Alejandro Gertz Manero actúa a su favor.

Víctima del glifosato

Bayer, la compañía de agrofertilizantes propiedad de Monsanto, deberá pagar 25 millones de dólares a Edwin Hardeman, un hombre de 71 años que enfermó de cáncer por un herbicida de la compañía que contenía glifosato, según la decisión de una corte de apelaciones con sede en San Francisco. Es la tercera ocasión que la compañía alemana tendrá que pagar una compensación por daños ocasionados por ese producto. El fallo del tribunal se finca en que el fabricante del herbicida no advirtió correctamente del riesgo para la salud que corría al usar Roundup y la exposición continuada a este producto fue lo que le causó la enfermedad. A finales de diciembre de 2020 el gobierno mexicano publicó un decreto para su prohibición gradual en la agricultura local.