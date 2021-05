Nueva conexión

El ganador holandés de 2019, Duncan Laurence, dice en el sitio de Internet del concurso que ve la música como manera de forjar enlaces: Por eso necesitamos el Festival de la Canción de Eurovisión. Para sentirnos conectados de nuevo .

Cada acto estará abierto a 3 mil 500 asistentes –cerca de 20 por ciento de la capacidad del estadio–, que deberán mostrar un resultado negativo a una prueba del virus hecha en las últimas 24 horas.

Los 10 ganadores de las semifinales se unirán a Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, junto con el país anfitrión en la final.

Holanda es la sede del festival porque ganó la última vez que se llevó a cabo el concurso, en 2019.

En tanto, Bielorrusia fue expulsada incluso antes de que comenzara el festival porque los organizadores de la European Broadcasting Union dijeron que la canción original del país pone en tela de juicio la naturaleza apolítica del concurso . También rechazaron una canción de reemplazo.

La televisión estatal de Bielorrusia Belteleradiocompany dijo a Sputnik que no transmitirá la edición actual de esta actividad después de que el país fuera eliminado del concurso.

No hemos planeado transmitir Eurovisión este año y creemos que no es necesario explicar la razón , comunicó la compañía. No fuimos admitidos por motivos políticos que no tienen nada que ver con la música ni los textos .

La compañía añadió que la decisión sobre la participación de Bielorrusia en Eurovisión 2022 se tomará más tarde, aunque aseguró que continúa la cooperación con la Unión Europea de Radiodifusión.

Con información de Sputnik