Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 18 de mayo de 2021, p. a10

Los equipos deben sobreponerse al arbitraje y no aferrarse a la ventaja de un gol o de una jugada fortuita, porque los silbantes no están preparados, no tienen autoridad y hay una confusión tremenda en cuanto a las reglas y las intervenciones del VAR (videoarbitraje) , señaló José Luis Sánchez Solá, quien como estratega ascendió a los camoteros en 2007, e indica que el choque Puebla-Santos es una final adelantada .

Tras destacar que la liguilla del torneo Guardianes 2021 está resultando atractiva, entretenida y emotiva, como hace mucho no se veía , reconoció que el esfuerzo de los equipos en la cancha ha quedado un tanto empañado por el desempeño de los nazarenos.

Para el apodado Chelís todo tiene solución: “El arbitraje influye en la medida en que tu equipo está agarrado de un gol, o se prende de una mínima ventaja como puede ser la mejor posición en la tabla general en caso de empate. Por eso me parece que es muy bueno y acertado que se dé peso al gol de visitante ¡excelente determinación que ha contribuido al espectáculo!