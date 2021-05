Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 18 de mayo de 2021, p. 5

Como una forma de visibilizar la violencia virtual de género y en medio de la contingencia y confinamiento sanitarios de 2020, el Colectivo Jermú articuló la propuesta dramatúrgica Menos mal que es torpe y que me quiere. Si no me quisiera y fuera hábil, WhatsApp sería un arma horrible, proyecto artístico inspirado en la denominada ley Olimpia, que penaliza la difusión de imágenes que violan la intimidad sexual de las personas.

Se trata de una dramaturgia escrita para la plataforma de WhatsApp, la cual se va develando a lo largo de cinco días. Durante esta temporada, la pieza se difundirá del 25 al 29 de mayo, en el El Aleph Festival de Arte y Ciencia, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La dinámica tiene lugar en un grupo de WhatsApp, donde se visualizan diálogos, mensajes, stickers y audios que envía una chica de nombre Michelle, en los que se lee cómo habla con su mamá, con su prima, con sus amigas y con un chico, con quien está ligando. La idea es que el espectador sienta que los mensajes son para él .

De tal manera, durante el devenir de la historia, se descubre qué pasa con Michelle y su relación con Martín, Sofía y Raúl. Desde la compra de una pizza y una ida al cine, hasta el acoso por redes sociales y una cuestión relacionada con la ley Olimpia.

Dirigida a las jóvenes audiencias, no se requiere descargar ninguna aplicación digital ni conectarse a determinada hora para presenciar la pieza; aunque si el espectador desea, puede seguir en tiempo real la historia.

El Colectivo Jermú lo integran las jóvenes creadoras escénicas Sara Edith Flores Flores, Gayatri Morales Fragoso y Daphne Josselyn Nájera Villeda, de 24 años todas, y egresadas del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM.