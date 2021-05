La segunda es Heterodoxias, que reúne una serie de colecciones independientes entre sí, pero que tienen como rasgo común estar vinculadas con proyectos de la cultura underground, de espacios emergentes en su momento. Aquí se encuentran los primeros documentos que produjo el Tianguis Cultural del Chopo y que resguardó Carlos Alvarado.

La Fanzinoteca es la tercera parte de este archivo del Chopo, y está integrada por fanzines donados al recinto y que ahora están disponibles para su consulta de manera digital.

“Los fanzines llaman la atención porque hay pocos espacios institucionales, museos, que cuenten con una fanzinoteca que dé espacio a estas pequeñas publicaciones. Es importante que estén disponibles y se les dé el valor que tienen para difundir ideas”, explicó Carlos Gasca.

Desobediente (https://n9.cl/6vhep) está construido con el software de código abierto Collective Access y es acompañado por el uso del modelo de datos CDWA (Categories for the Description of Works of Art), el cual permite buenas prácticas de catalogación y descripción de objetos culturales y obras de arte.