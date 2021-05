Vásquez (Bogotá, 1973) destaca que su libro fue entre muchas otras cosas un intento por iluminar una parte del conflicto colombiano, que no se conocía, y vincularlo con grandes movimientos sociales y políticos del siglo XX, que muchas veces olvidamos o no reconocemos. Vemos nuestro conflicto como algo aislado y sólo perteneciente al país, y nos olvidamos hasta qué punto está imbricado en narrativas mucho más grandes, que cambian de continentes y de generación .

Es una conversación que se ha producido después de los acuerdos de paz, que yo he defendido siempre a pesar de sus problemas, y que han creado unas instituciones cuya misión es recordar lo que le pasó a toda una generación y al país en el medio siglo más reciente, para tratar de encontrar una especie de verdad.

En América Latina existe una sociedad más politizada que nunca, de una manera que no es positiva y amenaza con romperla, junto a la comunicación entre los ciudadanos y cualquier sentido de colaboración, sin los cuales es muy difícil que un colectivo avance , dice el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, en entrevista realizada días antes del inicio del paro nacional en su país.

▲ Portada del libro más reciente de Juan Gabriel Vásquez, editado por Alfaguara. Foto Diana Matar

El narrador destaca que “buena parte del reto fue encontrar el lenguaje correcto para desaparecer del libro que estaba contando y dejar que la historia de Sergio se contara sola. Quería meterme en la piel de Sergio Cabrera, las emociones, en la moralidad y, desde ahí, contar su mundo, no sólo su visión, sus ideas, sus emociones, sino también su transformación a lo largo del tiempo.

No inventé ningún suceso. Las cosas que Sergio me contó que le ocurrieron están en el libro. Imaginé la vida interior. El ejercicio de la imaginación se trató de interpretar lo que me había contado. Eché mano del lenguaje de la novela para contar la realidad emocional, interna, invisible, del personaje, mientras le ocurrían estas cosas.

Redes sociales, realidades falsas y narcisismo

El novelista relata que le resulta fascinante “la manera en que una decisión, que tomamos con la ilusión de que es sólo por nosotros y por nuestras razones, y en el momento presente, puede haber nacido mucho antes, incluso de que naciéramos. Esto lo vi en el caso de Sergio, cuando en 1969 decidió entrar a la guerrilla colombiana.

“No lo decidió él solo y sólo ahí. Esa decisión empezó a fraguarse mucho antes, con sus años en China, pero también con la percepción que su padre tenía de la revolución cubana, con el momento en que su padre de 15 años pasó hambre en República Dominicana, y cuando un tío abuelo, un aviador militar importante, se opuso a Franco durante la guerra civil española.

Menciona que “la polarización y la ruptura de la comunicación de los ciudadanos es consecuencia del impacto que han tenido las redes sociales en los ciudadanos. Éstas han construido, por primera vez en la historia de la humanidad, una capacidad para vivir en un relato falso, lo que motivó, por ejemplo, el asalto al Capitolio en Washington el pasado 6 de enero.

Eso tiene que generar preguntas sobre lo que nuestras maneras de contar el mundo pueden hacer, y sobre qué lugar tienen el periodismo y hasta la ficción en una sociedad que puede vivir dentro de un relato mentiroso sin darse cuenta.