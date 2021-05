U

n año después de la insurrección campesina indígena del 1º de enero de 1994 en Chiapas protagonizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el gobierno de Ernesto Zedillo, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desplegó en ese estado las directrices básicas de la llamada guerra de baja intensidad (GBI), particularmente en lo que atañe a las labores de inteligencia, guerra sicológica, acción cívica y control de población, incluido el uso de grupos paramilitares y con un componente adicional de nuevo cuño: la guerra de redes sociales ( social netwar).

Como parte de una doble acción de destrucción/despoblamiento y reconstrucción/reordenamiento, la GBI cambió el curso de la guerra en Chiapas, la hizo irregular, prolongada, de desgaste, no convencional, incluido un embate político-ideológico. En ese tipo de guerra el centro de gravedad ya no es el campo de batalla per se, sino la arena político social. Por eso la batalla es, sobre todo, política y sicológica. Se busca influir en la conducta de la población, del enemigo y de la propia fuerza. La guerra sicológica trata de explotar las vulnerabilidades del enemigo y su base de apoyo: miedos, necesidades, frustraciones. Y eso incluye a mujeres y niños, porque en esa guerra no declarada no hay leyes que protejan a los no combatientes; no hay civiles ni neutrales, todos son parte. Se es aliado o enemigo. El terror se utiliza como instrumento político de control de las mayorías, que busca generar dependencia, intimidación e incapacitar toda proyección hacia el futuro de manera autónoma.

En ese contexto, tras los violentos primeros 10 días de 1994 que conmovieron a México, y de los diálogos de paz entre el gobierno de Carlos Salinas y el EZLN en la catedral de San Cristóbal de las Casas, con la mediación del obispo local, Samuel Ruiz, el 21 de diciembre de ese año, la aceptación, por Zedillo, de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) encabezada por el tatik Samuel, parecía abrir cauce a una solución negociada. Pero fue una simulación. Zedillo autorizó la puesta en práctica del Plan de Campaña Chiapas 94 de la Sedena, cuyo objetivo era destruir y/o desorganizar la estructura política y militar del EZLN , para lo cual, junto con operaciones propias de la contrainsurgencia, se instruía la organización, adiestramiento, asesoramiento y apoyo de fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares (sic).