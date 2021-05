Se trata de un programa altruista concebido por el dueño y director de la escuela, Luis Llaguno, jinete profesional: Me conmovió ser testigo de lo que médicos, enfermeras y demás personal de salud estaban haciendo, incluso a riesgo de su vida. ¿Cómo devolver un poquito de lo mucho que estos héroes nos están dando todos los días? Están salvando a la humanidad y no basta con los abrazos .

▲ El voluntario rescatista de la Cruz Roja Ramiro Tapia recibe equinoterapia con la especialista Ana Laura Castañeda. F-5 es el equino con el que practica en sus sesiones. Foto Marco Peláez

Hace hincapié: No es sólo para doctores o enfermeras, es para todos: camilleros, personal de limpieza, paramédicos. Y sus familias, porque ellos también viven esta crisis .

Los primeros en la primera línea –coinciden Llaguno y Ramiro Tapia, administrador del voluntariado de la Cruz Roja– son los paramédicos y trabajadores de las ambulancias, un sector generalmente relegado cuando se habla de los héroes de la pandemia. A la fecha, este centro hípico ha dado terapia a cerca de 20 de ellos.

Tapia es comisionado del voluntariado social de la Cruz Roja. “Durante el periodo en que se decretó la alerta roja (noviembre, diciembre y enero) recibía 130 llamadas de servicio y sólo tenía 24 ambulancias equipadas con lo necesario. No dormía pensando en cómo resolver esta cuestión de vida o muerte. Tienes que olvidarte de ti mismo para seguir funcionando. Al final, me di cuenta que algo no andaba bien conmigo. Estaba muy irritable, con miedo, con ganas de llorar. Cuando llegué aquí me dicen: ‘acuéstate en el caballo’. No imaginas que esto sea posible, pero lo haces. Lo que resulta es una sensación de relajamiento y confianza tan grande que te permite seguir tu camino”. Mientras platicamos con el padre, su hijo Iktar, de cuatro años, va nombrando a los caballos que trabajan con los pacientes en el ruedo: Bienvenida, la más grande, campeona de salto en su natal Holanda; F-5, un tordillo bautizado –obvio– por un piloto aviador; Pulgarcito, Conchita, Linda. La escuela cuenta con ocho de estos magníficos ejemplares.

Después de las tres sesiones iniciales, Ramiro empezó a experimentar una nueva emoción: “Esperaba con ansia venir, sobretodo a trabajar con F-5. Es una conexión muy interesante”.

Jinete desde los 10 años, sicóloga e hipoterapeuta certificada por la escuela Edith Gross, Ana Laura Castañeda explica así el efecto: Desde el primer momento en que estos pacientes están sobre el caballo y empiezan a trabajar su rutina, se despegan literalmente del estrés postraumático. El movimiento del caballo los ayuda a desenfocarse de su trauma .