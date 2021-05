Uno más certifica: “debo garantizar el brinco. No puedo aventar a la gente y decirle: ‘vete a tu suerte y si no lo logras no es mi problema’. Tengo que asegurar que crucen y lleguen, para eso es la ‘clave’, y si no lo logran, debo pagar por nuevas ‘claves’ y eso no es redituable. Mi interés es que peguen a la primera. Se les cobra una parte al hacer el trato, entre 500 y mil dólares; y deben liquidar al llegar a su destino”.

Aprovechan la urgencia de miles de migrantes para cumplir el sueño americano. En las conversaciones telefónicas para iniciar los tratos, insisten en asegurar su negocio, pero no revelan rutas ni lugares de entrada a Estados Unidos. Sólo puntos de encuentro, generalmente públicos, como estaciones de autobuses o parques. Es ahí donde se hace la transacción.

“Podemos ir por ellos hasta su país, verlos a medio camino o en la frontera. El pago incluye transporte y tres oportunidades para brincar. Si la migra los regresa una tercera ocasión, se les cobran mil dólares extra por cada nuevo intento”. Son las reglas, explica uno de ellos.

Para el migrante, el miedo es permanente a lo largo del viaje. “No puedes estar tranquilo. En México hay severos peligros y la ‘clave’ es sólo una apuesta. Un compañero la pagó y de todos modos lo secuestraron. Ni cuando pasas a Estados Unidos te relajas, también hay peligros: te traen en carros con exceso de gente a alta velocidad; a otros los mandan en tren, montados por horas en compartimentos inferiores, con el riesgo de caer a las vías; unos más en lanchas sobrecargadas”, narra Enrique, un migrante que llegó hace unos meses al norte.