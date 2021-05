E

n el primer trimestre del año el comercio exterior de mercancías de México recobró el ímpetu de los años prepandemia con exportaciones e importaciones récord en períodos similares. Las primeras totalizaron 111 mil 897 millones de dólares, 3.1% sobre 2020, y las importaciones 113 mil 456 m, 8.3% sobre 2020, dando por diferencia un déficit comercial de -1 mil 559 mdd (Gráfico 1).

Poco nos duró el gusto del superávit comercial logrado en el primer trimestre de 2020 por 3 mil 722 mdd (Gráfico 3), y la realidad nos trajo de nuevo a déficit.

Las exportaciones petroleras ascendieron en el trimestre a 5 mil 712 millones de dólares, 12.0% más que en 2020, pero las importaciones subieron a 12 mil 480 mdd, 17.9% más. Cabe destacar que si bien las importaciones de derivados del petróleo disminuyeron sensiblemente (-2 mil 075 mdd) en el trimestre, las compras de gas natural se cuadruplicaron (3 mil 662 mdd más) (Gráfico 2). Esta disparidad entre exportaciones e importaciones siguió así incrementando el déficit de la balanza petrolera que en el trimestre tuvo un saldo de -6 mil 768 mdd (Gráfico 4).

De las ventas no petroleras, las agropecuarias bajaron ligeramente -0.3% en el trimestre, mientras que las extractivas aumentaron 41.1% y las manufactureras 2.2. De las compras no petroleras, las de bienes de consumo aumentaron 6.1%, las de bienes intermedios (materias primas e insumos para la producción) 7.3, y las de bienes de capital (maquinaria y equipo) 7.1%. Así, la balanza no petrolera se mantuvo en superávit (5 mil 210 mdd), aunque menor al de 2020 (9 mil 205 mdd) (Gráfico 5).