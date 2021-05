T

ratemos de imaginar, hasta donde podamos, que un día cualquiera pasadas las 10 de la noche nos dirigimos a casa o al trabajo o a donde sea en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Vamos tranquilamente sentados porque a esa hora disminuye la cantidad de usuarios y de repente se escucha un chirrido estrepitoso, seguido de un violento tirón hacia atrás y hacia abajo, mientras por la amplia ventana vemos, aterrados, cómo cae el vagón en que viajamos, en tanto todos los pasajeros se precipitan y amontonan unos sobre otros, aplastándose y sofocándose entre gritos de espanto y lamentos de dolor, salpicados de sangre, objetos y vómitos.

Habituada al agravio en todas sus formas, la sociedad mexicana en su indiferencia asume que errores, fallas, descomposturas y pifias son parte de un destino merecido tras la imposición brutal de deidades y lenguas, al grado de parecernos sinónimos incidente, tragedia, accidente o desastre, natural o no, y confundir elecciones con pasarela de entusiastas fatuos. Por eso no buscamos responsables, encontramos fatalidades, suerte o infortunio de predestinados y designios de entes superiores que acatamos sin chistar. Corrupción y extorsión son entendidas como rasgos de nuestra idiosincrasia, no de la acumulación de cinismos.