on una pasmosa uniformidad algunos medios publicaron el fin de semana que ya quedó cerrado el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Esa es la versión que hizo correr su abogado Alonso Aguilar Zinser: “El tema, por lo menos del desafuero, aquí termina…”, dijo a Azucena Uresti. Comentaba la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis Alcántara Carrancá, que desechó por notoriamente improcedente un recurso de la Cámara de Diputados local. Ni siquiera su cliente le creyó. El gobernador anunció un viaje para promover inversiones a Estados Unidos y Canadá. Allá no vale su fuero. Recientemente el Departamento de Estado envió al zar anticorrupción, Santiago Nieto, información sobre sus movimientos financieros e inmobiliarios en aquel país. Precisando: la Fiscalía General de la República puede detenerlo, si quiere, ya no tiene fuero.

Fuera máscaras

Walmart y Sam’s Club de Estados Unidos ya no requerirán a clientes o empleados que estén totalmente vacunados ni el uso de cubrebocas. Lo mismo han dado a conocer Starbucks y TraderJoe. Aunque es una noticia alentadora que anticipa un regreso a la normalidad, ha sido tomada con dudas e inquietud. El cambio para los compradores ya entró en vigor desde el viernes. Llega un día después de que los centros para el control y la prevención de enfermedades emitieran una nueva reglamentación en el sentido de que la gente puede transitar en la calle sin la mascarilla, bajo ciertas condiciones. ¿Qué harán Walmart y Sam’s Club para verificar que sus clientes estén vacunados? Nada. Confiarán en su palabra.

Denuncia por corrupción