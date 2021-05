Se solidariza con el pueblo palestino

ucho agradecería que se publique en El Correo Ilustrado esta muestra de solidaridad con el pueblo palestino, que ha sido salvajemente masacrado:

Patria / Cuélgame de las hojas de la palma / y ahórcame / Nunca traicionaré a la palma / Desde siempre esta tierra me pertenece / Ya que desde el pasado / He estado ordeñando enamoradamente a la camella, satisfecho / Mi patria no es una historia o canción / ni una luz sobre el pétalo del jazmín / Mi patria es la furia del extraño sobre la tristeza / y un niño que quiere una fiesta y un beso / y vientos saturados en una celda / y un anciano llorando a sus hijos y a su campo / Esta tierra es la piel que cubre mis huesos / y mi corazón que vuela como una abeja sobre sus flores / Cuélgame sobre las hojas de la palma y ahórcame / Nunca traicionaré a la palma ... Mahmoud Darwish

¡Palestina libre!

Evaristo Javier Gamboa Sánchez

Huelga de hambre, un recurso extremo, opina

A propósito de un anuncio que ha circulado profusamente en las redes sociales universitarias sobre una presunta huelga de hambre de un profesor del CCH-Naucalpan, a realizarse hoy lunes, desearía expresar lo siguiente:

Históricamente la huelga de hambre ha sido un recurso extremo al que se acude una vez que se han cerrado todas las opciones legales para solucionar un conflicto; es un paso previo al desconocimiento de las instituciones.

Justo se concurre a esta opción cuando las instituciones democráticas de un país han sido rebasadas por las circunstancias y no atinan a responder a las demandas de un caso específico.

Es extremo porque la situación que implica el riesgo de deterioro de la salud y en casos muy intensos la pérdida de la vida del huelguista. Cómo olvidar la histórica huelga de Bobby Sands que extendió su protesta hasta el límite de su muerte.

Es también extrema porque evidencia el desgaste y la inoperancia de las instituciones sociales democráticamente establecidas. Esperemos que se imponga la cordura y se llegue a acuerdos con resultados satisfactorios para ambas partes.

Miguel Rangel Aguilera, profesor de asignatura de la UNAM

Solicita podar árboles riesgosos en Coyoacán

Solicito apoyo a La Jornada para que la alcaldía Coyoacán realice una poda severa a dos árboles de más de 9 metros de altura que están frente a mi domicilio, en la esquina de Marcos H. Pulido y Calle C manzana 8 número exterior 17, así como a otros dos árboles también de más de nueve metros, cruzando la primera calle citada, al lado del parque público, pues uno de ellos está recargado sobre otro frente a mi casa.