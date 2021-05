Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 17 de mayo de 2021

Santiago. Los independientes, aquella fuerza inorgánica que repudia a los partidos políticos y que compitió absolutamente dispersa, figuran como los grandes ganadores de la jornada electoral del fin de semana en Chile, al haber consolidado, contra todo pronóstico, la primera mayoría de los 155 delegados constituyentes a elegir, un resultado absolutamente fabuloso y cuyo mensaje es la cero confianza en los partidos políticos y el respaldo total a terminar con el modelo neoliberal.

Los independientes/independientes –es decir, químicamente puros y que no compitieron en cupos electorales que cedieron a terceros los partidos políticos, sino en listas propias fuera de pactos electorales y a los cuales les costó una enormidad constituirse y hacer propaganda electoral– se alzaban con 65 de los 155 escaños para convencionales que redactarán la nueva Constitución.

Con 80 por ciento de los votos escrutados, los independientes superaban el tercio de 52 constituyentes, mínimo para ejercer capacidad de bloqueo sobre cualquier nuevo articulado constitucional que se quiere imponer por el resto de convencionales.

Asimismo, en la elección de gobernadores, el oficialismo aparecía derrotado en las 16 regiones del país.

El tercer gran dato es la derrota brutal que sufrieron los integrantes de la ex concertación, la coalición de centroizquierda que gobernó Chile durante 30 años –la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y otros minoritarios–, que fueron arrasados en las candidaturas a aspirantes constituyentes.

El candidato presidencial Mario Desbordes, del partido oficialista Renovación Nacional, no tuvo empacho en reconocer la catástrofe electoral que sufrió la derecha.

No hay duda de que estamos viviendo una derrota transversal que nos tiene que hacer reflexionar, no hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que está pidiendo cambios, que se movilizó. No hay duda de que una serie de errores cometidos como coalición y por nuestro gobierno han tenido un impacto , declaró con rostro compungido a los medios de prensa.