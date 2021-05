S

e dice que un sistema es resiliente cuando es capaz de recuperar su estado inicial al cesar la perturbación a la que ha sido sometido. Los efectos, ciertamente muy notorios y adversos, de la pandemia del coronavirus en términos sanitarios, económicos, políticos y demás, han puesto sobre la mesa las condiciones y limitaciones de esta capacidad en el país.

No se trata, en estos términos, de conseguir un mejoramiento de la situación anterior, ojo con esto, sino que sólo se refiere a volver al estado inicial, aunque no haya sido bueno. Por ahora ése es el terreno de la discusión, así lo muestran los muy diversos datos disponibles (y debe reconocerse al respecto el trabajo que ha hecho el Inegi y la necesidad de preservarlo y seguirlo mejorando), y también es el entorno en el que se mueve el discurso oficial. No es suficiente, pero por ahora, las cosas no dan para más.

Una consideración indispensable, pues, es fijar los parámetros del estado anterior y con base en los que se considera la resiliencia. Otro asunto es lo que se espera que suceda luego de que esta se manifieste o no. Esto último puede, sin duda, ocurrir.

La manera en que se presenta usualmente la noción de la resiliencia tiende a asimilarse a alguna idea relativa a la capacidad de resistencia de una entidad en particular o del conjunto de un sistema, sea simple o complejo, como es, claramente una sociedad como la nuestra. Pero, no es lo mismo resistir, lo que se asocia usualmente con aguantar, y que puede hacerse hasta el agotamiento mismo, que ser resiliente, o sea, volver al estado anterior a la alteración a la que se ha estado expuesto. Lo que pase a partir de ahí es otra cosa.

En todo caso la resiliencia apela a una serie de fuerzas o debilidades para enfrentar una condición crónica o alguna cuestión contingente. El lento crecimiento económico, la desigualdad social, la precariedad laboral, el deterioro del medio ambiente, la frágil situación de la salud de la población, la persistente violencia e inseguridad pública, entre muchos otros, son aspectos reconocibles de la situación prexistente, que se ha deteriorado a consecuencia de la pandemia y, también, inevitablemente, de la forma como se ha enfrentado.

Un dato inapelable es la cantidad de fallecimientos, los que se cuentan en tiempo real como han dicho las autoridades y los que han de sumarse por fuera de esa medición, lo que es indispensable. Se ha señalado que la cifra oficial habría que multiplicarla por tres cuando menos para aproximarse a un dato más certero, lo que no fue rebatido por la Secretaría de Salud. De esto hay que dar cuenta eventualmente, no puede echarse en saco roto.

Los asuntos que tienen que ver con el nivel de la actividad económica: la producción, el empleo, el gasto en consumo e inversión han repuntado en la medida, primero, en que se ha ido abriendo la economía y, también, por el aumento de la demanda de exportaciones asociada con la recuperación de la economía de Estados Unidos.