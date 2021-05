Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 17 de mayo de 2021, p. 8

El catálogo de Perla Ediciones refleja las pasiones y las obsesiones del editor, que son la fantasía y los clásicos contemporáneos , explica Wendolín Perla, directora del naciente sello, que ha publicado libros de Algernon Blackwood, Julian Gloag, Edith Hamilton, Lord Dunsany, Robert Louis Stevenson y Arthur Machen, entre otros autores.

“El tipo de libros que editamos, el rescate que hacemos y los títulos que tenemos obedecen a un amor que les profeso como lectora. No es que a priori hubiera voluntad de generar una línea temática determinada, sino que el catálogo acabó reflejando lo que más me gusta, lo que más amo”, mencionó la editora en entrevista.

Perla define fantasía haciendo extensiva una cita de Úrsula K. Le Guin sobre la ciencia ficción como ejercicio del pensamiento . Añade que “la literatura del género fantástico es la gran familia. Debajo del árbol del fantástico hay ‘ene’ cantidad de ramificaciones: la literatura fantástica, el horror sobrenatural, la ciencia ficción, etcétera.

En su fondo hay un mecanismo meticuloso de crítica muy puntillosa y afilada, donde se generan universos paralelos, fantásticos o alternos para forzarnos para hacer una reflexión profunda sobre el universo y la cotidianidad que sí tenemos que enfrentar todos los días.

Los títulos más recientes de Perla Ediciones son Los mejores relatos de crimen y suspenso, y El valle perdido y otros relatos alucinantes, de Algernon Blackwood; La casa de nuestra madre, de Julian Gloag, y Mitología, de Edith Hamilton.

El primero es una selección de cuentos publicados originalmente en la revista que auspició el cineasta Alfred Hitchcock, que luego fueron reunidos en la antología Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine Presents Fifty Years of Crime and Suspense. Perla refiere que Hitchcock es una de sus pasiones.

“Elegí los que me parecían más emocionantes, más padres, que conversaban mejor entre ellos dentro de la antología que ya presentaba los mejores relatos de 50 años de esta revista, los que según yo son los 20 absolutamente mejores.

Sobre Blackwood, la directora de la editorial sostiene que es “un genio total. Un autor superprolífico y prolijo. Como editora, me di a la tarea de mirar qué relatos no habían sido traducidos al español o qué relatos ya traducidos hoy día no estaban publicados en ningún lado porque sus derechos están vigentes y se pagan regalías.

Thrillers, dramas y mitología

“Producto de esa pesquisa meticulosa es El valle perdido y otros relatos alucinantes, donde damos a conocer otra faceta, igualmente fascinante, de un autor de culto, de antología. Lo mismo que con Arthur Machen y La casa de las almas.”

En torno a la novela La casa de nuestra madre, de Julian Gloag, Wendolín Perla la describe como un thriller y un drama, que fue adaptada al cine en 1967 por Jack Clayton. “Me di cuenta de que nunca lo habían traducido ni se había publicado en español. Es una de esas joyas rarísimas que tiene todos los elementos para ser un bestseller y, sin embargo, pasa de noche, porque no se conoce en nuestro idioma.