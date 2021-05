Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 16 de mayo de 2021, p. 10

Durante la audiencia en que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, estableció que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se sostienen, ya que participó en una asociación delictuosa junto con (el ex presidente) Enrique Peña Nieto, (el ex secretario de Hacienda) Luis Videgaray, (los ex senadores) Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas .

Estas expresiones están relacionadas con la entrega de alrededor de 100 millones de pesos a legisladores para que aprobaran diversas modificaciones en materia energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se presentaron a lo largo de las audiencias realizadas en abril pasado en el Reclusorio Norte, durante las cuales se dictó vinculación a proceso al ex senador Lavalle Maury. La Jornada tuvo acceso a la grabación de las diligencias.

Tras escuchar a la defensa de Lavalle y a los representantes de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera, el juez Fuerte Tapia señaló que los mismos indicios permiten establecer la comisión del tipo penal de cohecho, y para ello refirió que Lavalle, en específico, en su calidad de senador de la República en el periodo comprendido de diciembre de 2013 a agosto de 2014, recibió de Emilio Ricardo Lozoya Austin recursos (provenientes) de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, por lo menos la cantidad de 97 millones 197 mil pesos .

Asimismo, sostuvo que las evidencias de la Fiscalía demuestran que el dinero al que alude, que provino del ex mandatario y el ex secretario de Hacienda, se hizo llegar a Emilio Lozoya y éste, siendo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), envió los recursos en efectivo que fueron entregados a Rafael Jesús Caraveo Opengo; éste, a su vez, llevó a cabo diversas entregas, tanto en domicilios ubicados en Paseo de la Reforma que se ubican en contraesquina del Senado, como en otro inmueble localizado en el número 425 de la calle Montes Urales, colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.