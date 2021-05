Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 16 de mayo de 2021, p. 6

El regreso al trabajo presencial ha dejado en Maricela un severo desgate emocional. Más de un año después del confinamiento y de trabajo en casa, nunca hubo separación entre el horario laboral y el personal en su empleo y desde entonces sus actividades han sido intensas a grado tal que estoy harta de lo que antes me encantaba hacer .

El encierro y la carga de trabajo dejaron en ella diversos trastornos como ansiedad, depresión, irritabilidad e insomnio, mismos que aún prevalecen. La razón es que mi jefa nunca dejó de llamarme aun laborando desde casa; no importaba la hora ni la cantidad de veces que fueran. Nunca respetó mi vida privada , cuenta en entrevista.

Maricela, comunicóloga de 31 años, tiene siete años trabajando en un partido político nacional. Además de redactar textos y un sinfín de actividades administrativas que se requieren en el área en que se desempeña.

Nueve meses después del inicio de la pandemia regresó a la oficina y enfrentó el reto de atender todas las tareas que se requirieran por el proceso electoral en curso, pero ahora ya con un desgaste previo .