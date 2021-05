Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 16 de mayo de 2021, p. 5

Al menos 3 mil 980 niños y adolescentes en situación de orfandad por la pandemia de Covid-19 aspiran a ser beneficiarios de una beca, según datos de la Coordinación Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras que otros 2 mil 432 casos están pendientes para la integración de sus expedientes.

Profesores y directores de educación básica señalaron que “en la mayoría de las escuelas hemos tenido uno o dos alumnos que quedaron huérfanos por la pandemia.

Destacaron que en la mayoría de los casos “se trata de familias que ya enfrentaban problemas económicos, y que con la pérdida de quien generaba el principal ingreso los efectos se agravan.

“Muchas veces nos han dicho: ‘profe, ya no me puedo conectar porque en casa no hay para comprar la tarjeta del Internet’. Son situaciones muy estrujantes, lo que ha llevado a algunos maestros a organizar cooperaciones para pagar la conexión a las clases”.

Cifras de la CNBBJ, recabadas hasta mayo, señalan que de las 3 mil 980 solicitudes atendidas hasta ahora, 3 mil 390 corresponden a menores que cursan su educación preescolar, primaria o secundaria, mientras que 590 corresponden a solicitantes de educación superior.