Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 16 de mayo de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los maestros en su día y refrendó su compromiso de no maltratarlos, como ocurrió el sexenio pasado, cuando se les culpó de los problemas en el sector y a partir de ahí se aprobó la mal llamada reforma educativa .

Ahora es distinto, los respetamos, dijo al citar algunos de los apoyos de su gobierno en favor de la educación.

En un video de cuatro minutos, grabado desde San Blas, Nayarit, envió un saludo fraterno, cariñoso, a todas las maestras y maestros , parte fundamental de la vida pública de nuestro país.

¿Quién no recuerda a sus maestras, a sus maestros? Lo que somos en buena medida depende de lo que hicieron con nosotros en las aulas las maestras y los maestros. Por eso el compromiso de no maltratarlos.

Resaltó que durante el sexenio pasado inventaron lo de la mal llamada reforma educativa para ningunearlos, desprestigiarlos, culparlos del atraso educativo de nuestro país como si ellos fuesen los responsables de que no se avance en materia educativa en nuestro país como debería de ser .

No avanzamos –dijo el Presidente– porque estaban abandonadas las escuelas. No se avanzaba porque no se ayudaba con becas a los estudiantes.

Ahora es distinto, se están reparando las escuelas con el programa La escuela es nuestra, se están mejorando los contenidos educativos, se están entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres.

Y lo más importante, añadió, se respeta su dignidad, valoramos mucho lo que hacen las maestras y los maestros de nuestro país. ¡Qué viva el magisterio nacional! , exclamó.

El mandatario visita este fin de semana entidades del Pacífico (Jalisco, Nayarit y Sinaloa) para delinear estrategias para el sector turismo.