M

e conformo con que me oigas, aunque no me respondas. No eres el único en quedarse callado. Ya hasta se me hizo costumbre que hablo y hablo y nadie me contesta. A veces pienso que en esta casa todo el mundo se ha vuelto sordo. Si acaso se dirigen a mí es para reclamarme que me queje tanto porque no me ayudan.

Piensan que como soy el ama de casa me corresponde hacerlo todo. No miento. A ti te consta que no levantan ni un popote. No lo digo por mi suegra, Luisa, porque ella, la pobrecita, ya no puede, sino por Joel, Moni y Ramiro, que no alzan ni siquiera las toallas que dejan en el baño. Y luego me preguntan por qué siempre estoy cansada. Pues porque trabajo como loca desde que me levanto hasta que me acuesto. Creéme que hay noches en que el dolor de espalda no me deja dormir y mejor me pongo a adelantar lo que tengo pendiente. Siempre es un montonal: jamás termino.

II

Conste que nada más a ti te lo digo, chaparrito, pero la verdad es que como que ya no me quedan fuerzas. Las he agotado en más de un año de atender a la familia (incluido Ramiro, que ojalá pronto haga las paces con su mujer y se regrese a vivir con ella), llevar todo lo de la casa y, además, seguir con mi trabajo.

En comparación con los que tenía antes, me quedan muy pocos clientes. Tengo la esperanza de que, cuando la situación se normalice por completo, vuelvan a ocuparme las personas a las que desde hace años les he llevado su contabilidad. Son dueños de negocios pequeños que no les rinden lo suficiente, ya no digamos para contratar los servicios de un profesional, ni siquiera para mantener funcionando sus changarritos.

Por favor, chaparrito, hazte a un lado. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, lo de don Susano. Puso su papelería con lo que le dieron por su jubilación y, ya viste, al año tuvo que cerrar Cuadernos y lápices porque con eso de las clases a distancia los niños dejaron de asistir a las escuelas de por aquí y ya no hubo quien le comprara ni una cartulina.

Lo mismo sucedió con las casas de huéspedes. Eran varias. Recibían sobre todo a estudiantes venidos de provincia que, al no tener familia con la que pudieran acomodarse, rentaban un cuartito entre dos o tres compañeros. Llegó la pandemia, los institutos y la universidad cerraron y los jóvenes mejor se devolvieron a su tierra para no seguir pagando inútilmente su alojamiento. ¿Ves que estoy loca, chaparrito? Como si no tuviera suficientes problemas, me pongo a pensar en esas cosas.

III

Cuando apareció la enfermedad, ni quién se imaginara las consecuencias. Para mí han sido terribles en lo económico y en lo personal. Joel, mi marido, se ha vuelto una persona muy difícil: como tiene mucho miedo porque ya se nos está terminando lo de su liquidación en la embotelladora, me lleva cuenta de lo que gasto y en qué.

El otro día –lo oíste– tuvimos un pleitazo porque se le ocurrió revisarme las bolsas del súper para ver si había comprado nada más lo necesario. ¿Te parece que una mugrosa mermelada de fresa sea un lujo? A él sí, pero a mí no: tenía muchas ganas de algo dulce, pero luego se me quitaron y de puro coraje estrellé el frasco en el piso. ¡No lo hubiera hecho! Joel a cada rato me lo reclama y va y se lo dice a su madre, como si estuviera ocurriendo en ese momento. Yo hago como que no oigo. De todos modos ni me pelan, entonces, ¿para qué..?