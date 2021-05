Celebra marcha por los derechos de la naturaleza

l sábado 15 de mayo, tuvo lugar una histórica marcha en el municipio de Valle de Bravo para protestar por el ecocidio en la cuenca.

Al final de la marcha, los grupos organizados de la sociedad civil presentaron a la presidencia municipal una invitación al diálogo con base en una bien fundamentada agenda en torno a las prioridades ambientales locales.

La sequía del lago, tinaco de la CDMX sobrexplotado por el Sistema Cutzamala fue el tema central de cantos, mantas y consignas.

Mas allá del derecho constitucional a un medio ambiente sano, como un nuevo paradigma complementario al aún no cumplido derecho humano al aire limpio y al agua potable, causó un interesante debate el planteamiento en torno al reconocimiento municipal de los derechos de naturaleza, es decir, los derechos del bosque, de los ríos, de las aves, de la vida.

Saludamos el acuerdo de que este primer paso no tiene marcha atrás.

Por una defensoría de la tierra y por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el municipio de Valle de Bravo, ¡viva la vida!

Fernando Ortiz Monasterio

Información, desinformación y deformación

Todo puede ser verdad o mentira según el cristal por el que miras o la fuente de donde te informes.

La libertad de expresión anda como borracho en viernes de quincena, cada quien puede decir lo que piensa o, sin rubor, dejar que hablen las vísceras que no piensan. Ahora más que nunca, saber dónde informarte es vital para tu salud intelectual y emocional. Dime dónde te informas y te diré quién eres.

Rashomon, la obra maestra de Akira Kurosawa, película filmada en 1950, describe las versiones totalmente distintas de cuatro personas que presencian un hecho de violación y asesinato ¿Cuál fue la verdad? Así es en todo, pero cuando le agregas el componente político, la cosa se complica al grado de que la verdad no sólo se refracta en cristales diferentes, sino en distintas intenciones tendenciosas.