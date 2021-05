Le digo a los ciudadanos que se queden tranquilos, nosotros somos ciudadanos naturales, no militamos en ningún partido político y nos vamos a quedar toda la noche a custodiar los votos , expresó a una televisora una joven voluntaria, estudiante de sicología, que llegó hasta una escuela del centro de Santiago convertida en lugar de votación. A esto se suma lo desacostumbrado de una jornada electoral en dos jornadas.

Los analistas insisten en que es muy relevante una alta participación, superior a 50 por ciento del padrón, para que la legitimidad del proceso constituyente se vea fortalecida.

La jornada se vio atrasada en sus inicios por la lenta instalación de las mesas de votación y, hacia el cierre, por la repentina llegada de muchos votantes. Con un lápiz y un papel vamos cambiar todo en este país , señaló un joven en otra escuela, mientras esperaba sufragar. Quiero ser parte de cambiar la historia de Chile, es único y lo podré contar a mis nietos , aseveró otro. He estado en todas la marchas de protesta, tengo mucha esperanza en esto, no me lo puedo perder , agregó un tercero. Que vivamos en paz y que haya tranquilidad en el país , resumió una mujer.

Al final del día, las urnas debían ser primero selladas y después precintadas para garantizar que no sean intervenidas y, posteriormente, todas serán registradas y centralizadas en un punto del lugar de votación. La entrega y recepción de las mismas fue lenta y provocó ansiedad y algo de malhumor entre los vocales de mesa designados para ello.

La votación se reanudará hoy a a las 9 horas locales.