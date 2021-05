Ap, The Independent, Afp, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 16 de mayo de 2021, p. 18

Gaza. El ejército israelí bombardeó desde el aire y pulverizó ayer el complejo Al-Jalaa, un edificio de 12 pisos en la franja de Gaza, que albergaba unos 60 departamentos residenciales y varias oficinas, incluidas las de la agencia de noticias estadunidense Associated Press (Ap) y del canal de televisión catarí Al Jazeera.

Las fuerzas armadas israelíes explicaron en un comunicado que sus cazabombarderos atacaron un edificio que albergaba objetivos militares, pertenecientes a la inteligencia militar de la organización terrorista Hamas . El reporte indicó, sin ofrecer pruebas, que el movimiento islamita se esconde y utiliza como escudos humanos a los medios de comunicación instalados en la torre de departamentos.

Una hora para desalojar

Los empleados de Ap y Al Jazeera, junto con otros inquilinos, desalojaron el complejo de manera segura después de que el ejército israelí avisó por teléfono que el ataque sería en una hora.

Ambos medios de comunicación publicaron videos en todos sus canales, incluso en redes sociales, en los que se ve a su personal vestir cascos y chalecos antibalas rotulados con la palabra Prensa , después de recolectar todo lo que podían cargar en sus manos y mochilas: documentos, laptops, equipo profesional de fotografía y grabación.

Dejamos uno de los ascensores (de sólo dos que funcionaban) para que los ancianos y los niños salieran , relató Youmna Al Sayed, periodista palestino de la cadena catarí, cuyo testimonio fue publicado en el portal del canal. Todos corrimos por las escaleras y quien pudo ayudar a los niños los bajó , aseguró.

Un reportero de Ap citado por la cadena catarí rogó por teléfono a un oficial de inteligencia israelí, una vez fuera del edificio, que les dieran más tiempo: “Sólo dame 15 minutos… Tenemos mucho equipo, incluidas las cámaras, otras cosas...”

De acuerdo con Al Jazeera, Jawad Mahdi, propietario del edificio, también trató de ganar tiempo y suplicó al oficial: Todo lo que pido es que permitan que cuatro personas entren y tomen sus cámaras . Mahdi además le solicitó: Respetamos tus deseos, no lo haremos si no lo permites, pero danos 10 minutos .

No habrá 10 minutos , respondió el oficial, y agregó: Nadie tiene permitido entrar al edificio, ya les dimos una hora para evacuar .

A las 15 horas con 12 minutos, tres misiles pesados impactaron uno después de otro contra el complejo Al-Jalaa, derrumbándolo totalmente en sólo cinco minutos y provocando una inmensa nube de polvo. No se reportó ningún herido. Ap y Al Jazeera, además de otros medios, transmitieron los ataques aéreos en directo desde las azoteas de edificios aledaños.

Estamos conmocionados y horrorizados de que el ejército israelí apunte y destruya el edificio que alberga nuestra oficina y otras organizaciones de noticias en Gaza , afirmó el presidente y director ejecutivo de Ap, Gary Pruitt, en un comunicado, y agregó que “el mundo sabrá menos de lo que está sucediendo en Gaza.

Puedo decirles que nuestras oficinas estuvieron en ese edificio durante unos 15 años. Ciertamente no teníamos la sensación de que Hamas estuviera allí , aclaró Pruitt. Aseguró que pidió explicaciones al gobierno israelí y que la agencia contactó al Departamento de Estado estadunidense para obtener más información del ataque.

Walid al Omari, jefe de la oficina de Al Jazeera en Israel y los Territorios Palestinos, aseguró a la agencia de noticias Afp que Israel decidió no sólo causar destrucción y muertos, sino hacer callar a los que lo muestran . Varios presentadores de la cadena dijeron en sus transmisiones en vivo: Este canal no será silenciado. Al-Jazeera no será silenciada .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió por teléfono al presidente estadunidense, Joe Biden, que en el edificio había objetivos terroristas y que antes de bombardearla fue desalojada, según un comunicado de la oficina del premier.

Netanyahu aclaró, según el texto, que el ejército israelí hace todo lo posible para no alcanzar a no combatientes y que advierte a los civiles para que abandonen los edificios que está a punto de destruir.