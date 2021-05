Jesús Estrada, Rubén Villalpando y Rubicela Morelos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 16 de mayo de 2021, p. 22

Pablo Francisco Moreno Martínez, candidato de la alianza integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal) a la alcaldía de Guachochi, Chihuahua, denunció que sujetos desconocidos lo amenazaron con pintas y mensajes en su domicilio la madrugada de ayer, un día después de que participó en el debate entre aspirantes a munícipes convocado por el Instituto Estatal Electoral.

Bájale o te bajamos decía una de las frases que aparecieron en los muros de la vivienda de Moreno Martínez, quien difundió fotografías de los hechos en sus redes sociales.

Lamentablemente, me encuentro con esta pinta afuera de mi casa; no se vale llegar a esto; aquí están mis hijos, mi familia; ¿la política nos ha orillado a que hagan esto a la gente?, esto no se vale, no puede estar sucediendo , expresó en un video. La coordinación de su campaña condenó lo sucedido y añadió que desde semanas atrás han sido destruidas varias lonas que promueven al aspirante a edil.

El secretario general de Gobierno del estado, Luis Fernando Mesta Soulé, manifestó que en Chihuahua se siguen protocolos para la seguridad de los candidatos, que implican comunicación permanente con las autoridades electorales, y refirió que a la fecha se han atendido cinco casos de amenazas sin que en ninguno fuera requerida la protección con escoltas.