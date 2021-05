Abraham Díaz

Domingo 16 de mayo de 2021, p. 7

¡Absurdo!, así podríamos calificar la decisión de los integrantes del comité del Salón de la Fama del Rock And Roll (Rock And Roll Hall Of Fame), de no ingresar a su galería a bandas como Iron Maiden o Judas Priest, ya ni hablar de Motörhead. Pero la verdad…mejor así… no se lo merecen.

A ver, hay que saber que para ser parte de este templo del rock, según los lineamientos de esta institución , las bandas o músicos nominados deberán contar con una carrera que trascienda, que haya impactado favorablemente en la historia del rock (¿o de la industria musical?), que hayan influido y contribuido al desarrollo y preservación del género –o sea, del rock, no del heavy metal, no se hagan ilusiones–, y todo esto, Maiden no lo cumple.

Cerca de 30 historiadores, críticos y personalidades de la música (industria) proponen a 15 nominados, cuyo primer material discográfico debe tener al menos 25 años de haber sido lanzado, luego, otros artistas, historiadores y miembros de la industria (ahora sí) de la música votan por los postulados, ¡ah, por cierto!, también están los votos de los fanáticos, pero ¿quién en su sano juicio le hace caso a un montón (150 mil para ser exacto) de metaleros que no aportan a las arcas del emporio, digo, de la música?

Este 2021, las cosas tomaron el rumbo que deben tomar, se incluyó en el Salón de la Fama del Rock And Roll a los rockeros Foo Fighters y al rapero Jay-Z (¿?), ambos en su primer año de nominación ¡qué bárbaros! ¡qué pegue!, así como a las poperas The Go-Go’s y a la gran Tina Turner, quien arrasó.

La intérprete de What’s love got to do with it ocupó el primer lugar en las votaciones, seguida del músico nigeriano Fela Kuti en segundo, las Go-go’s en tercero, en cuarto los Maiden y la banda de quien fuera baterista de Nirvana en quinto. ¿Entonces? Bueno, en la democracia musical, las aportaciones monetarias a la industria, ¡ejem!, perdón, a la historia del rock, es lo que cuenta.

Por eso, los ingleses liderados por Bruce Dickinson no merecen estar ahí, pues en 46 años de carrera, con 16 álbumes de estudio (de los que ha vendido más de 100 millones de copias), 11 en vivo, decenas de EP, sencillos, box set, videos, miles de conciertos y poco más de 25 giras mundiales, la banda no tiene nada que aportar.