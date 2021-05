▲ La Autoridad del Canal de Suez (SCA) comenzó los trabajos de dragado para extender una segunda vía que permita el tráfico bidireccional en una sección cercana al lugar donde el buque portacontenedores Ever Given (en la imagen) se atascó durante seis días en marzo. La SCA planea extender en 10 kilómetros una segunda pista del canal, que se abrió en 2015, para llegar a 82 kilómetros de largo. El Ever Given, cargado con miles de contenedores, sigue retenido en el Gran Lago Amargo, en medio de una disputa sobre un reclamo de compensación de la SCA contra el propietario japonés del barco, Shoei Kisen. Foto Afp, con información de Reuters