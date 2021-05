Estados Unidos, uno de los países que ha producido una mayor cantidad de vacunas contra el Covid-19, experimenta en algunos estados un problema de demanda y no de oferta, por lo que en varias entidades se ha puesto en marcha una política de vacunación masiva a personas no residentes y que también busca fomentar el turismo, uno de los sectores económicos más golpeados por la pandemia a escala mundial.

En lo que va del año, al menos 400 mil mexicanos han ido a Estados Unidos a aplicarse la vacuna contra el virus. En caso de no abrirse las fronteras de forma total, serán 1.2 millones de personas las que vayan a hacerlo, pero si se abren para el mes de octubre, la cifra podría triplicarse , aseguró en entrevista Armando Bojórquez, presidente de la Asociación de Cultura y Turismo de América latina (Actual).

Para recibir el antídoto es necesario agendar cita en el sitio oficial del departamento de salud de cada estado, que se obtiene en línea, y de esta forma las personas pueden acudir a cualquier centro de vacunación, que en Estados Unidos puede ser incluso una tienda Walmart o una farmacia.

Antes de recibir la vacuna, las autoridades recomiendan leer cuales son los elementos que contiene cada una y así poder elegir la mejor opción. Las tres autorizadas en ese país son la del los laboratorios Pfizer y Moderna, que son de dos dosis y Johnson & Johnson, que es de una sola.

Trabajo, placer y salud

Paulina Cevallos radica en la Ciudad de México y tiene 27 años. Sus padres ya fueron vacunados en México y tiene familiares en Las Vegas, Nevada.

Les pedí a mis tíos que pidieran mi cita y hace cinco días me vacuné. Fue de una sola dosis y lo hice para no esperar aquí y aproveché para estar un par de días , declaró a este medio.

Ramiro Fuentes tuvo que viajar a California por cuestiones de trabajo, tiene 26 años y es originario del estado de México. Recibió la vacuna la semana pasada.

Aproveché el viaje, me hice mi prueba y salió negativa, pude viajar, me registré en la página de vacunación y elegí Pfizer. En un par de semanas regreso, por mi cuenta, a recibir la segunda dosis y me quedaré tres días más , dijo.

En este sentido, Armando Bojórquez explicó que la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner en marcha estas acciones implica una mayor derrama económica en las entidades que aplican la vacuna.