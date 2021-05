Tenemos los argumentos para dar la vuelta al marcador, no se trata sólo de decirlo, lo haremos en la cancha, hay esa convicción de salir a hacer un gran juego ante nuestra afición , afirmó en videoconferencia.

Aunque el América avanzó de manera directa a la liguilla, las estadísticas favorecen a los Tuzos luego de ganar en tres de las últimas cuatro ocasiones que se han enfrentado en la fiesta grande de la Liga Mx. Pachuca se impuso en las semifinales del Verano 2001, la final del Clausura 2007 y los cuartos del Clausura 2015, mientras las Águilas se llevaron el triunfo en el Clausura 2012.

Pese a la complicada empresa del América, el ex arquero Adrián Chávez expresó su confianza para que las Águilas den un paso a la siguiente fase. Es difícil pero no imposible, si logran anotar en los primeros 25 minutos seguro podrán conseguir los dos goles para avanzar , dijo.

No sé cómo sea en los otros equipos, pero en América si no son campeones siempre es un fracaso, no existen los segundos lugares, sólo importa el campeonato .

Indicó que los clubes del repechaje, como Pachuca, tuvieron ventaja al llegar embalados a la liguilla , pero se mostró confiado en una proeza del plantel americanista.

Reconoció que el Pachuca es peligroso porque tiene muchos jóvenes llenos de entusiasmo y ambición por trascender, pero las Águilas también van a llegar con mucha hambre .

En la otra serie, el Monterrey, dirigido por Javier Aguirre, también intentará dar la voltereta cuando juegue como local ante Santos, que se llevó la ventaja en el primer juego al apuntar un 2-1 en el marcador.