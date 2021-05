No obstante, la intensidad se desató en la cancha del estadio Cuauhtémoc desde los primeros instantes, aunque la estrategia de los visitantes fue más dinámica para buscar espacios en el ataque. Christopher Trejo se arriesgó con un disparo desde la izquierda que pasó por un costado de la portería.

Ambos planteles se vieron afectados desde antes de iniciar el duelo, luego de que los atacantes de Puebla Christian Tabó y el delantero de Atlas Renato Ibarra no lograron recuperarse de lesiones sufridas en el primer encuentro.

En una jugada en conjunto, Milton Caraglio envió un centro a Diego Barbosa, quien remató frente a la meta, pero de nueva cuenta apareció Antony Silva para salvar a los locales. Atlas bajó las revoluciones y Puebla cerró la primera parte presionando a los rojinegros.

Para el complemento, Puebla intentó mantener el ritmo, sin embargo la presión los llevó a fallar en la definición. En contraste, Atlas fue más cauto y en un contragolpe estuvo cerca de anotar cuando Jairo Torres disparó y aunque Silva detuvo el esférico, lo soltó poniendo en riesgo a su equipo.

Angustia y nerviosismo

Mientras los poblanos buscaban opciones de ataque en la cancha, la angustia comenzaba a invadir las gradas, donde los aficionados rugían para exigir el gol de la salvación.

Cuando el duelo se caía, un yerro de los rojinegros revivió la esperanza de los locales. Gustavo Ferraris se filtró por el costado derecho para mandar un centro a Santiago Ormeño, pero el zaguero Anderson Santamaría se barrió y en un intento por desviar el balón lo mandó a puerta propia. Cerca de la eliminación, el técnico de Atlas Diego Cocca apostó todo y mandó a la cancha al goleador Julio Furch. Pero ahora los papeles se invirtieron, los rojinegros no reaccionaron y cayeron en la desesperación que los condenó a llegar a 70 años sin levantar un título.

Tranquilo pero consternado tras el resultado, Cocca señaló que aun antes del partido no éramos lo mejores y ahora no somos los peores, somos un equipo en construcción y ahora nos toca aprender para seguir compitiendo en estas instancias. Hoy el futbol no nos premió .